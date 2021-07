Tarnów. Klas pierwszych w szkołach średnich będzie nieco więcej niż planował magistrat. miejsc dla wszystkich chętnych i tak nie wystarczy

Miasto pierwotnie chciało ograniczyć liczbę nowych oddziałów w tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych o dziesięć względem ubiegłorocznego naboru (z 72 do 62). Tłumaczyło to m.in. kwestiami finansowymi i koniecznością szukania oszczędności oraz niżem demograficznym. Magistrat zakładał także, że pomniejszona liczba klas pierwszych w liceach spowoduje wzrost popularności nauki w technikach.

- I ten zamiar chyba się częściowo powiódł, bo po informacjach o tym, że będziemy mogli uruchomić w tym roku tylko pięć klas, sporo kandydatów zrezygnowało z ubiegania się o przyjęcie do naszego liceum. Kiedy pytałem ich o powody mówili wprost, że boją się o to, że w takiej sytuacji mogą się do nas nie dostać, a nie chcą zostać bez szkoły i wybierali te, gdzie są mniejsze limity punktowe, w tym technika – przyznaje Jan Ryba, dyrektor III LO w Tarnowie.