Tarnów liczy na miliony z Polskiego Ładu. Potrzebuje je na łącznik Tuchowska-Krakowska, modernizację basenu w Mościcach i rozbudowę SP nr 9

Tarnów marzy o nowej drodze, która połączy Tuchowską z Krakowską

Najdroższe zadanie, które Tarnów chciałby zrealizować za pieniądze z Polskiego Ładu to budowa nowego łącznika. Droga zaczynałaby się na ulicy Tuchowskiej, za zjazdem z obwodnicy jadąc w kierunku miasta, i biegłaby przez niezamieszkałe tereny na południu dochodząc do Krakowskiej, w miejscu gdzie ta krzyżuje się z ul. Zakładową i Warsztatową. W miejscu dotychczasowego skrzyżowania powstałoby rondo.

Nowe połączenie usprawniłoby ruch z południa na północ i zachód Tarnowa. Kierowcy jadący od strony Tuchowa nie musieliby przejeżdżać przez centrum, aby dostać się na przykład do Mościc, czy do Chyszowa. Droga stanowiłaby bowiem naturalne przedłużenie ciągu Warsztatowa-Rozwojowa i Wody do ronda na skrzyżowaniu Mościckiego z Wyszyńskiego.