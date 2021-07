Tarnów. Młyn Szancera - zabytek czy ruina? Opuszczony budynek straszy w centrum i staje się coraz bardziej niebezpieczny

Czarna seria dawnego młyna w Tarnowie

Młyn w 2015 roku został podpalony, w wyniku czego po okazałym kompleksie budynków przemysłowych z XIX wieku, zostały tylko mury i klatki schodowe. Po nakazach wydanych przez nadzór budowlany i konserwatora zabytków, właściciel działki, ogrodził budynek, zastawił wejścia do środka i umieścił wokół tabliczki z informacją: „Teren budowy. Wstęp zabroniony”. To jednak nie przeszkadza intruzom w tym, aby nadal odwiedzać to opuszczone miejsce.

Na początku lipca na ruinach młyna doszło do poważnego wypadku. Z ustaleń policji wynika, że na działce przy ul. Kołłątaja w godzinach popołudniowych pojawiło się kilku nastolatków. Jeden z nich wszedł na wysokość trzeciego piętra. Próbował zrzucić barierkę, ale niestety w pewnym momencie wraz z nią spadł z wysokości około 15 metrów. 14-latek ma złamane obie nogi, uszkodzony kręgosłup i miednicę oraz doznał urazu głowy. Jego stan oceniany był jako ciężki.