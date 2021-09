Tarnów. Najszybsza babcia świata wbiegła na Kasprowy Wierch. 78-letnia Barbara Prymakowska zdobyła do kolekcji kolejny złoty medal [ZDJĘCIA]

78-letnia Barbara Prymakowska wyjechał z Tarnowa do Zakopanego w sobotę (25 września) o godzinie 4.30. Na starcie zawodów Alpin Sport Tatrzański Bieg pod Górę stanęła już dziesiąty raz. Startowała w kategorii wiekowej dla 60-latków, bo w jej przedziale wiekowym konkurencji nie ma. Nie stanowiło to dla niej żadnego problemu. Trasę liczącą blisko 9 kilometrów pokonała w godzinę i trzy kwadranse. Czas miał lepszy niż niejeden startujący w młodszej kategorii wiekowej.

- Najbardziej obawiałam się śniegu, ale na szczęście go nie było. W ubiegłym roku była to największa ekstrema jaką przeżyłam na Kasprowym Wierchu. Wichura była taka, że czapki z daszkiem z głów nam zwiewało – opowiada. - Teraz pogoda była idealna. Co prawda biegłam dosłownie na jednym płucu, ale z uśmiechem na ustach, a radość, gdy dotarłam na metę, ogromna – opowiada Barbara Prymakowska.