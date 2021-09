Tarnów. Nauka i zabawa na Forum Inteligentnych Specjalizacji. Na kampus PWSZ przyszły całe rodziny [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Trwa trzeci dzień Forum Inteligentnych Specjalizacji w Tarnowie. Na terenie kampusu PWSZ odbywają się wykłady i debaty, którym towarzyszą interesujące wydarzenia z pogranicza nauki i zabawy dla całych rodzin. Chętnych do udzialu w wydarzeniu nie brakuje. To m.in. warsztaty programowania z wykprzystaniem klocków Lego, czy zadziwiające pokazy kuchni molekularnej połączone z degustacją wykonanych potraw. Można także wziąć udział w spacerze po niebie, który odbywa się w specjalnej kapsule, z którą przyjechało do Tarnowa Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne z Niepołomic.