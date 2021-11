Tarnów. Pierwszy sklep socjalny w Małopolsce już otwarty. Co można w nim kupić i w jakiej cenie? [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Sklep socjalny w Tarnowie został uroczyście otwarty we wtorek - 9 listopada przy ul. Szujskiego. Ceny oferowanych produktów mają być w nim konkurencyjne w stosunku do dyskontów i "sieciówek"

Pierwszy sklep socjalny w Małopolsce otwarto we wtorek (9 listopada) w Tarnowie. To miejsce, w którym za okazaniem wyrobionej wcześniej karty można kupić pełnowartościowe produkty w atrakcyjnych cenach, niejednokrotnie niższych niż w dyskontach czy "sieciówkach". Sprawdziliśmy, co można było kupić i za ile podczas pierwszego dnia funkcjonowania sklepu. Podobne placówki funkcjonują już na Śląsku, w Warszawie i Toruniu.