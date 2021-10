Tarnów. Proeuropejska manifestacja na Rynku. Były unijne flagi i wypisane hasła na transparentach: "My zostajemy w UE" [ZDJĘCIA]

Protest na Rynku w Tarnowie

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18 wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski. Później głos zabrały zaproszone osoby, wśród których byli m.in. samorządowcy różnych szczebli.

Jako pierwszy przemawiał prezydent Tarnowa - Roman Ciepiela.

- Chcemy się rozwijać, budować bezpieczną Ojczyznę dla nas, dla naszych dzieci i wnuków. Wiele osób marzyło o tym, aby Polska była w pełni demokratyczna, wolna i zjednoczona ze wspólnotami europejskimi. Jesteśmy częścią Europy, a nasza obecność w UE daje nam bezpieczeństwo – mówił prezydent Tarnowa. Po czym stwierdził. - Niepokojące jest to, że możemy zostać z Unii Europejskiej wyprowadzeni bez naszej wiedzy i naszej zgody. My sobie tego nie życzymy. Ja Roman Ciepiela sobie tego nie życzę i deklaruję, że chcę zostać w UE. Nie należy niczego wykluczać, ale to musi być nasza zbiorowa decyzja. Na pewno nie teraz i nie w takich okolicznościach – dodał.