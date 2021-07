Tarnów. Wypadek na ruinach młyna Szancera. Ciężko ranny jest nastolatek, który spadł z wysokości 3. piętra

Wypadek na ruinach młyna Szancera w Tarnowie

Z ustaleń policji wynika, że na działkę z pozostałościami spalonego młyna weszło w poniedziałek (5 lipca) ok. godz. 18 kilku nastolatków.

- Jeden z nich wszedł do środka i z poziomu trzeciego piętra próbował zrzucić barierkę na jednej z klatek schodowych. Potknął się i runął wraz z nią około 15 metrów w dół, doznając obrażeń zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu – relacjonuje asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Na miejsce wezwane zostało pogotowie, które zabrało poszkodowanego do szpitala. 14-latek ma złamane obie nogi, uszkodzoną miednicę i kręgosłup oraz doznał obrażeń głowy.

Okoliczności wypadku ustala policja. Sprawdzane jest m.in. to, czy działka, na której znajdują się ruiny spalonego młyna, była odpowiednio zabezpieczona i ogrodzona przed wejściem osób postronnych. Inną kwestią jest to, co nastolatkowie robili w tym miejscu i po co weszli do budynku, który grozi zawaleniem.