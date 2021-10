Tarnów-Bochnia. Lekarz z bocheńskiego szpitala na ławie oskarżonych. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta Robert Gąsiorek

Tarnowscy śledczy postawili w stan oskarżenia lekarza z bocheńskiego szpitala Paweł Michalczyk Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierownikowi jednego z oddziałów Szpitala Powiatowego w Bochni. Zdaniem śledczych swoją błędną decyzją w stosunku do leczenie jednego z pacjentów, nieumyślnie doprowadził do jego śmierci.