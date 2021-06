Kiedy jest Dzień Ojca? Święto obchodzimy 23 czerwca. Sprawdź pomysły na życzenia na Dzień Ojca

Kiedy jest Dzień Ojca? W Polsce to święto obchodzimy 23 czerwca. Pamiętaj, by złożyć tacie życzenia. Nie masz pomysłu jakie? Sprawdź nasze propozycje na życzenia na Dzień Ojca, a także na wierszyki na dzień taty. Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce po raz pierwszy obchodzono to święto w 1965 r.