NOWE Małopolska Liga Antysmogowa. Jak gminy walczą o czyste powietrze? Szok, przegrywamy ze Śląskiem! Zakopane na… 2324. miejscu w Polsce

Lato to zdecydowanie najlepszy czas na wymianę starych palenisk zatruwających nam wszystkim powietrze w słynącej z cudownej przyrody Małopolsce. To także najlepszy czas na wyrzucenie nieszczelnych okien i ocieplenie domów – przeciętny Małopolanin traci z tego powodu mnóstwo energii. Przez smog tysiące mieszkańców naszego regionu, także dzieci, co roku umiera, jeszcze więcej ciężko choruje. Równocześnie w dziesiątkach tysięcy domów lwia część emerytury lub pensji idzie z dymem. Musimy to wspólnie zmienić! Zadbać wreszcie o swoje zdrowie, pieniądze, komfort i przyszłość dzieci. Dlatego uruchamiamy Ligę Antysmogową dla całej Małopolski. We współpracy z Polskim Alarmem Smogowym i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będziemy regularnie publikować ranking gmin, w których mieszkańcy najsprawniej wymieniają kopciuchy korzystając z gigantycznych i łatwo dostępnych dotacji z programu Czyste Powietrze. Jeśli chcesz sprawdzić miejsce swej gminy w zestawieniu Małopolskiej Ligi Antysmogowej, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.