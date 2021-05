Tatry. Eksperyment na drodze do Morskiego Oka. Będą testować tam nowy rodzaj asfaltu

Asfaltowa trasa do Morskiego Oka to najwyżej położona droga w Polsce. Dokładnie 10 lat temu przeszła gruntowym remont. Teraz okazało się, że klasyczna nakładka asfaltowa, która dekadę temu została tam wylana, nie jest odporna na mróz, zmiany temperatur i wodę. Nie pomaga jej także intensywne użytkowanie – w sezonie codziennie trasę pokonują nie tylko tysiące turystów, ale też zaprzężone w konie wozy. Pewne jest, że w najbliższym czasie niezbędny będzie remont drogi – położenie tzw. nowej nakładki asfaltowej.

Projekt współfinansują Powiat Tatrzański i Tatrzański Park Narodowy. Na razie koszt krótkiego, eksperymentalnego odcinka nowej nawierzchni asfaltowej na drodze do Morskiego Oka jest stosunkowo niewielki i nie przekroczy 100 tys. zł. Jeśli konieczne będzie położenie nawierzchni od Palenicy Białczańskiej do Włosienicy – czyli na odcinku ok. 7 km, to koszty będą znacznie większe.