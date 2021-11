Tatry. Giewont z zupełnie innej perspektywy. Ten film z zejścia ze szczytu przyprawia o dreszcze [06.11.2021] OPRAC.: Karina Czernik

Giewont nieustannie przyciąga. To, co sprawia, że nie każdy podejmie się zdobycia "świętej góry ceprów", to fakt, że na koniec wędrówki zostaje wspinaczka na szczyt przy pomocy łańcuchów. Ten odcinek jest najbardziej niebezpieczny, dlatego też są tam takie ułatwienia. Dzięki temu filmikowi wszyscy ci, którym niedane było zdobycie Śpiącego Rycerza, mogą poczuć choć namiastkę takiej wyprawy. Filmik ukazujący schodzenie z samego szczytu Giewontu został nagrany kamerą GoPro, dzięki czemu widoki, jakie nam się serwuje, momentami mogą przyprawiać o dreszcze!