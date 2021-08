Tatry. Jeleń nad Morskim Okiem osaczony przez ludzi. Jeden z turystów łapie go za rogi i przepycha się z nim [WIDEO]

Na nagraniu, które zostało zrobione kilka dni temu, widać jak młody jeleń stoi przy asfaltowym szlaku do Morskiego Oka. Wokół niego gromadzą się ludzie. Robią zdjęcia. Niektórzy wyciągają do jelenia ręce. Dotykają go, łapią za poroże. Widać, że zwierzę robi się coraz bardziej nerwowe. Próbuje nawet atakować ludzi. Jeden z mężczyzn siedzący na ławce wydaje się tym nie przejmować. Łapie jelenia za rogi, przepycha się z nim.

Młody jelonek znany jest już przyrodnikom. Na początku wakacji leśniczy z Morskiego Oka w jednym z nagrań nazywa go Kuba. Odgania go z asfaltowego szlaku, tłumaczy, że żebranie jedzenia od ludzi nic dobrego mu nie przyniesie.

Jak widać, jeleń jest już przyzwyczajony do obecności ludzi. Nie boi się ich. Turyści zaś traktują go jak maskotkę. Przyrodnicy od dłuższego czasu apelują do turystów, by nie zbliżali się do dzikich zwierząt, by ich nie dokarmiali, nie dotykali. - To dzikie zwierzę, nie wiadomo jak się zachowa - mówią pracownicy TPN.