Tatry: Kolejna stacja dołącza do wspólnego polsko-słowackiego skipassu narciarskiego

Tatry Super Ski - bo o tym projekcie mowa - to wspólny skipass, który powstał w 2018 roku dzięki porozumieniu 14 stacji narciarskich, udostępniających swoje trasy w ramach jednego skipassu. Rok później - 17 września 2019 roku - podczas uroczystości zorganizowanej w restauracji Koziniec w Czarnej Górze do projektu przystąpiły trzy kolejne ośrodki: Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej, Meander Ski & Thermal Park w Oravicach na Słowacji i Długa Polana w Nowym Targu. Teraz spółka Tatry Super-Ski ogłosiła, że do jej grona dołącza 18 stacja. To działający w słowackiej wsi Żdiar (po polsku Zor) Ośrodek

Ski Centrum Strachan.

Stacja ta leży około 5 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Jurgowie. Stoki, którymi dysponuje zlokalizowane są na zboczach Magury Spiskiej. Ośrodek Strachan dysponuje nowoczesną koleją krzesełkową o długości 800 metrów. Wraz z mniejszymi wyciągami orczykowymi obsługuje ona łącznie 4 kilometry tras dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Do tego Strachan oferuje swoim gościom możliwość nocnej przejażdżki na ratraku, zabawy w Czarodziejskim Lesie i jazdę po ekstremalnej trasie "Jump Track".