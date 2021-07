Tatry. Parkingi w Morskim Oku tylko przez internet. Inaczej turysta tam nie zaparkuje Łukasz Bobek

Będzie kolejna zmiana sposobu rezerwacji miejsc na parkingach przy wejściu na szlak do Morskiego Oka. Od 2 sierpnia na parkingi wjadą tylko ci, którzy dokonają rezerwacji miejsca przez internet. TPN nie będzie już sprzedawał wolnych miejsc postojowych na miejscu. - Chodzi nam o to, by przekonać jednak turystów, że bez zapewnionego miejsca parkingowego nie ma po co jechać własnym samochodem na szlak - mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.