Tatry. Ponad 15 tys. turystów weszło do Morskiego Oka w ciągu jednego dnia. To absolutny rekord wszechczasów

Co ciekawe, rekord padł w środku tygodnia - we wtorek. Dotychczas rekordowe dni były w czasie weekendów - najczęściej w czasie długiego weekendu majowego, albo długiego weekendu sierpniowego. - Poprzedni rekord to ok. 13 tys. osób dziennie - mówi Szymon Ziobrowski.

Generalnie tegoroczne wakacje są w Tatrach bardzo tłoczne. Tylko w lipcu na szlaki weszło aż 769 651 turystów. - Jeszcze nigdy nie było aż tak dużo ludzi w lipcu - mówi Paulina Kołodziejska z TPN. - Zliczone dotychczas dane nie obejmują wjazdu kolejką na Kasprowy Wierch oraz wejść do Doliny Lejowej i Chochołowskiej. Do tych dwóch dolin bilety wstępu są sprzedawane przez Wspólnotę Leśną Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie. Szacujemy, że to będzie jeszcze ok. 150 tys. osób więcej.

W ubiegłym roku o tej samej porze do Parku weszło 598 282 turystów, a wcześniej rekord pobił lipiec 2017. Wówczas TPN odwiedziło 655 447 osób.