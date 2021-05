Tatry. Rodzina wylegiwała się w krokusach w Dolinie Kościeliskiej. TPN: tych kwiatów nie wolno niszczyć

Tatrzański Park Narodowy od dłuższego czasu apelował do planujących wypad w góry, by dbali o krokusy. Kwiaty te są w Tatrach pod ścisłą ochroną. Nie wolno ich zrywać, niszczyć, deptać. Nie wolno wchodzić na krokusowe polany. To powoduje nie tylko niszczenie kwiatów, ale także oznacza schodzenie z wyznaczonego szlaku turystycznego, co również jest w Tatrach zabronione.