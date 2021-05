Tatry. Siwa Polana jak Gubałówka. Buda za budą, pamiątki, kiełbaski i lane piwo

Sprzedają tam już nie tylko oscypki, ale i odzież - np. torby, pantofle, maskotki, ale także magnesy na lodówkę, wisiorki etc. Wszystko oczywiście w motywach góralskich, ze zdjęciami gór. - Bo takie coś się sprzedaje - mówią krótko handlarze. Do tego są kiełbaski, zapiekanki, kaszanki, lane piwo. W ostatnim czasie pojawił się tam nawet… park linowy na ogromnych palach.

Siwa Polana leży na początku szlaku do Doliny Chochołowskiej. Jest to rejon Tatr mocno oblegany przez turystów - zwłaszcza na wiosnę, gdy na Polanie Chochołowskiej kwitną krokusy, ale również latem. Szlak przez dolinę jest łatwy, dostępny dla rodzin z dziećmi. W szczycie letniego sezonu turystycznego dziennie wchodzi tam po kilka tysięcy osób.

- Czyli wszystko to, co można kupić na Gubałówce czy na Krupówkach. Wszystko było by w porządku, gdyby nie fakt, że jest to już na szlaku turystycznym. Jak dla mnie to nie pasuje do górskiej przyrody. Dobrze, że czym głębiej w dolinę, tym stragany znikają - mówi Adrian Woliński, turysta z Poznania, który był w Chochołowskiej w czasie majówki.

Choć Doliną Chochołowską zarządza Wspólnota Ośmiu Uprawnionych Wsi w Witowie, nie ma jednak wpływu na to, co dzieje się na Siwej Polanie. - Do Wspólnoty należy droga prowadząca przez Siwą Polanę, a tereny po jednej i po drugiej stronie drogi to grunty prywatne. Poza tym do Wspólnoty należą tereny leśne - mówi Jan Piczura ze Wspólnoty. - I to niestety właściciele tych działek na Siwej robią ten Bangladesz, stawiają te budy, każda z czegoś innego. Niejednokrotnie im mówiłem, żeby nie robili tego bałaganu. Ale jeden z drugim myśli, że jak będzie tuż przy drodze, to zarobi.