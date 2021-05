Tatry Słowackie. Wnieśli lodówkę i zmywarkę na własnych plecach do schroniska wysokogórskiego

Nosicze działają tam cały rok – czy leje, czy wieje, czy lato, czy zima. Teraz schronisko musiało się wyposażyć w nowy sprzęt AGD do kuchni. Nie było wyjścia, nosicze musieli wziąć sprzęt na własne barki. I tak wdrapali się do Chaty z lodówką i zmywarką na plecach. Cały towar wynoszą oni na specjalnych stelażach. Panowie wykazali się nie lada kondycją i siłą.

Zbójnicka Chata to schronisko w Dolinie Staroleśnej w Tatrach Słowackich położone na wysokości 1906 metrów. Jest ono zaopatrywane tylko i wyłącznie przez nosiczy. To tragarze, którzy na własnych plecach przynoszą tam regularnie cały potrzebny asortyment, by kuchnia mogła działać, a turyści mogli się raczyć jedzeniem i picie z widokiem na Tatry. Nieraz można minąć nosiczy na szlaku jak idą z beczkami z napojami, albo z butlami z gazem…

Nosicze zaopatrują także inne schroniska – Chata pod Rysami (2250 m), Schronisko Teryego (2015 m), Schronisko Zamkowskiego (1475 m) oraz Schronisko Štefánika w Tatrach Niżnych.

Jednorazowo przeciętny tragarz wynosi na swoich plecach ładunek ważący ok. 60–80 kg. Ale zdarzają się i tacy, którzy przeszli do historii. Rekordowy ładunek – aż 207 kg wyniósł do Schroniska Zamkovskiego Laco Kulanga. Z kolei do najwyżej położonego schroniska w Tatrach – do Chaty pod Rysami – jeden nosicz wniósł towar ważący 116 kg.

Co roku na Słowacji organizuje się zawody nosiczy - Šerpa Rallye, w których zawodnicy muszą pokonać trasę z 60-kilogramowym ładunkiem w jak najkrótszym czasie.