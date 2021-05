Tatry. TPN otwiera szlaki po zimie. Znów można ruszyć z Morskiego Oka przez Świstówkę

Podhale. Wielka akcja sprzątania śmieci. W teren ruszyli wszyscy: duzi i mali. Każdy z workiem na odpady

Kilkadziesiąt osób, dużych i małych, uczniów i nauczycieli, a także urzędników ruszyło we wtorek na ulice, plany i do lasów. Cel maja jeden: by wyzbierać jak najwięcej śmieci. Wszystko w ramach akcji Tatrzańskiego Parku Narodowego "Śmieci to temat podniosły. Idziemy o krok dalej, posprzątamy Podhale".