Tatry. W Dolinie Chochołowskiej prawdziwe tłumy! Gigantyczna kolejka przed wejściem Katarzyna Pajączek

Dolina Chochołowska w Tatrach oblężona. Piękne słońce skłoniło tysiące turystów do wyruszenia na szlak. Na parkingach bliżej wejścia na szlak nie ma już szans, żeby zaparkować auto. Na drodze dojazdowej do parkingów tworzą się korki. Kolejka z kolei do kasy biletowej ma kilkadziesiąt metrów.