Tatry. Wozy hybrydowe nie uspokoją konfliktu ws. koni. "Jedynym sposobem jest likwidacja transportu" Aurelia Lupa, Łukasz Bobek

Hybrydowe wozy na szlaku do Morskiego Oka nie zakończą konfliktu z organizacjami prozwierzęcymi. Choć wozy mają odciążyć konie w pracy na górskim dukcie, obrońcy praw zwierząt już zapowiadają, że ich zdaniem to nic nie da, będzie stanowiło dodatkowe zagrożenie. A jedyną drogą do uratowania koni na tym szlaku jest zakaz pracy w Morskim Oku.