Tatry Wysokie. Mnich szczyt legenda, trudno dostępny marzenie wielu turystów Aurelia Lupa

Mnich to jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów, przypominający sylwetką zakapturzonego zakonnika szczyt jest jedną z wizytówek Tatr. Zarys góry znajduje się na odznakach przewodników tatrzańskich. Każdy, kto zobaczył jego cień nad Morskim Okiem, marzy by zdobyć jego wierzchołek. Kiedyś uważany za niedostępny, a potem za jeden z najtrudniej dostępnych w całych Tatrach, dziś należy do jednego z najpopularniejszych celów wspinaczkowych wśród wspinaczy. Zobaczcie jak się tym chwalą na Instagramie.