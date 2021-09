Tatry. Zagraniczni turyści pomalowali sprayem kamienie na szczycie Świnicy

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 września. Turyści na szczycie pomalowali czarnym sprayem szczyt Świnicy. Turystów zauważył inny wędrowiec, który zrobił im zdjęcie i zawiadomił Tatrzański Park Narodowy. Mężczyzna mówił, że inni turyści zwracali im uwagę, że tego nie wolno robić, by to zmazali. Jeden z obcokrajowców miał odpowiedzieć, że zawsze zostawia po sobie ślad tam, gdzie wchodzi i nie zamierza napisów usuwać.

Jak podaje portal podhale24.pl, zaalarmowana straż parku udała się w rejon schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej - bo tam najprawdopodobniej mogli schodzić wandale. Mężczyźni jednak musieli wybrać inny szlak. Nie udało się ich zatrzymać. Gdyby wandale wpadli w ręce straży parku, zostaliby ukarani mandatami po 500 zł każdy.

TPN sprawę zgłosił policji. To niestety kolejny przypadek takiego aktu wandalizmu w Tatrach. Poprzednio podobne sytuacje zdarzały się na drodze do Morskiego Oka, na Zawracie czy na Giewoncie. Usuwanie tego typu napisów jest kosztowne i szkodzi przyrodzie.