Tatry. Zakończył się remont szlaku na Rysy. Turyści mogą korzystać z nowych zabezpieczeń jakie pojawiły się na szlaku

Remontem objęty był odcinek od Czarnego Stawy pod Rysami aż do samego wierzchołka. Na szlaku zostały wymienione fragmentu łańcuchów - tam gdzie były one w najgorszym stanie. Przyrodnicy zdecydowali się także wydłużyć łańcuchy - tam by podejście na szczyt było bezpieczniejsze. Ponadto usunięte zostały obluzowane kamienie na szlaku, a w niektórych miejscach wybudowane zostały murki oporowe, które mają zabezpieczyć obsuwanie się kamieni.

O ile szlak na Rysy został otwarty dla wędrowców, o tyle inne popularne szlaki wciąż są remontowane i zamknięte. Chodzi szczególnie te w rejonie Orlej Perci. Zamknięte są: czerwony szlak prowadzący na Kozią Przełęcz – Kozi Wierch – Przełączkę nad Dolinką Buczynową, czarny szlak turystyczny Kozia Dolinka – Żleb Kulczyńskiego – Przełączka nad Dolinką Buczynową, a także żółty szlak na odcinku Dolina Pięciu Stawów - Kozia Przełęcz. Drogi pozostaną zamknięte w obu kierunkach. Kiedy znów zostanie otwarty - tego na razie nie wiadomo. Postęp prac zależy bowiem od pogody, jaka panuje w górach.