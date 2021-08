Te fryzury będą modne tego lata! Pixie cut - najmodniejsze warianty popularnej fryzury. Dla kogo jest cięcie pixie? 13.08.21 OPRAC.: Anna Nowak

Zobacz galerię (21 zdjęć) Pixie cut - najmodniejsze warianty popularnej fryzury. Komu pasuje i jak ją układać? [ZDJĘCIA] Daniel Apodaca/unsplash.com Zobacz galerię (21 zdjęć)

Szukasz modnej, kobiecej, ale wygodnej fryzury, która idealnie sprawdzi się na lato? Pixie cut może być odpowiednim wyborem! To krótka, ale bardzo kobieca fryzura, która swoje początki ma w latach 60. XX wieku i która właśnie wraca do łask. Powszechnie nazywana fryzurą "na chłopaka" tak naprawdę podkreśla to, co w nas, kobietach, najpiękniejsze. Zobaczcie, dla kogo pixie cut jest odpowiednim cięciem i jak układać taką fryzurę.