Te fryzury męskie na LATO to prawdziwy hit! Zobacz, które fryzury męskie są teraz najmodniejsze [ZDJĘCIA] 2.07.21 oprac. Anna Nowak

Nadejście lata oznacza nowe trendy w modzie, w tym w cięciach i fryzurach męskich. W tym roku do łask wracają dłuższe, nieco zapuszczone włosy. Ich długość powinna wynosić co najmniej 4 cm. Jak podpowiadają fryzjerzy, najmodniejsze będą fryzury zaczesane do tyłu za pomocą żelu, te z wygolonym przedziałkiem lub postawione na sztorc. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu cięciu możesz odmłodzić się o kilka lat! A więc które fryzury męskie będą najpopularniejsze w lecie 2021? Przejdź do galerii i sprawdź najnowsze inspiracje.