Te grzyby mogą zabić. Strzeż się sobowtórów grzybów jadalnych! [PRZEGLĄD] 29.08

Kania (po lewej na zdjęciu) ma kapelusz w kształcie parasola o średnicy 10–30 cm z lekkim wybrzuszeniem na środku, pokryty jest popękaną skórą. U młodych osobników kapelusz jest brązowy,wraz ze wzrostem staje się białawy z brązowymi łuskami i rozpostarty. Blaszki gęste, szerokie, niedochodzące do trzonu.Trzon ma długość nawet do 40 cm, zakończony jest u dołu bulwą o średnicy do 4 cm. Na trzonie występuje pierścień. Jego sobowtór to muchomor cytrynowy (na zdjęciu po prawej). Kapelusz o średnicy ok. 10 cm, bladożółty, na górze kapelusza są łatki. Pod spodem kapelusza też są blaszki, ale w kolorze żółtobiałe. Trzon, czyli popularna nóżka, zawęża się ku górze. Na trzonie występuje żółtawy pierścień, u dojrzałych okazów obwiśnięty.

