Te imiona do siebie pasują. W ilu procentach Ty i Twój partner jesteście do siebie dopasowani? Sprawdź znaczenie imion [09.09.2020]

Te imiona do siebie pasują. Kalkulator imiennego dopasowania

Zdarza się Wam, że z pewnymi osobami dogadujecie się najlepiej na świecie, a z innymi za nic nie potraficie znaleźć wspólnego języka, nieważne jak byście się starali? Może to wynikać z braku zgodności między Waszymi imionami. Astrologia i ezoteryka opisują, czy Ty i Twój partner bądź partnerka pasujecie do siebie pod względem charakteru czy osobowości, ale duże znaczenie mają także imiona, jakie nosicie. I to nie tylko ich znaczenie, ale również energia, brzmienie i ciąg znaków.

Kalkulator imion i wszelkiego rodzaju czary warto traktować z przymrużeniem oka, ale niewykluczone, że osoby o konkretnych imionach mogą dogadywać się trochę lepiej niż inne. Sprawdziliśmy, w ilu procentach dane imiona pasują do siebie. Sprawdźcie w galerii, czy Ty, Twój partner/partnerka lub przyjaciel/przyjaciółka jesteście dobrze dopasowani pod względem imion! Zgadzacie się z wynikami?