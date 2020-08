Te imiona mają pecha. Ich życie nie jest usłane różami. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności [30.08.20]

Awaria Czajki. Ozonowane ścieki trafiają do Wisły

Kolejna awaria w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. W sobotę awarii uległ układ przesyłający ścieki z części Warszawy do Czajki. Ścieki trafiają do Wisły. W poniedziałek około 5 rano mają one dotrzeć do Płocka, a we wtorek do Torunia.