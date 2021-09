Te KOMENDY powinien znać pies KAŻDEJ RASY! Zobacz podstawowe komendy i psie sztuczki [TOP 10] 2.09.2021

NOWE Gorce. Ten mężczyzna to grzybowy król. W swoim życiu zebrał ich już zapewne... kilka ton

Na Podhalu dziś pada deszcz, a jutro wyjdzie słońce. Dla grzybiarzy oznacza to, że w okolicznych lasach można spodziewać się prawdziwego wysypu prawdziwków, kozaków czy maślaków. Mamy jednak i złą nowinę... Jest niemal pewne, że gdy te już wyrosną, to padną łupem... Janusza Denenfelda. Ten mieszkaniec Nowego Targu to prawdziwy "Grzybowy Terminator". Mężczyzna od lat zbiera grzyby tonami, a następnie chwali się zdobyczami na swoim facebooku.