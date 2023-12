Te leki trafiły na czarną listę GIF. Zostały w trybie pilnym wycofane z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 13 GRUDZIEŃ 2023 Kaja Ostrowska

Opioidowy lek przeciwbólowy, lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym, lek przeciwbakteryjny, czy przeciwnowotworowy - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.