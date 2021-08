Te znaki zodiaku mają swoich starożytnych patronów. Sprawdź, kto Cię strzeże i pomaga [WSZYSTKIE ZNAKI ZODIAKU] 7.08.21

Najdroższe krakowskie mieszkania. Tylko dla milionerów - 1 mln zł to za mało

Ceny mieszkań, pomimo pandemii, rosną cały czas. Kraków jest jednym z miast z najdroższymi mieszkaniami. W stolicy Małopolski ceny mieszkań na rynku pierwotnym rosną o kilkanaście procent. Cena 10 tys. zł za metr to coraz częściej najniższa cena. Wzrost ten odbija się także na rynku pierwotnym, gdzie również notujemy spore wzrosty. Choć średnio droższe są mieszkania na rynku wtórnym, to jednak na rynku pierwotnym spotykamy najdroższe lokale. Ile kosztują najdroższe mieszkania w Krakowie? Majątek! To oferta tylko dla milionerów, gdzie często 1 mln zł to zdecydowanie za mało. Zobaczcie najdroższe krakowskie mieszkania.