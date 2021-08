Te ZNAKI ZODIAKU najczęściej się rozstają. Zdradzają, są zdradzane albo nudzą się w związku. Na te znaki lepiej uważaj [12.08.2021]

Te znaki zodiaku najczęściej się rozstają. Zakończenie związku nie jest dla nich problemem. Kto bez skrupułów może wymienić partnera na "lepszy model"?

Znaki zodiaku to umowne symbole opisujące 12 typów ludzkich charakterów. Każdy z nich odznacza się innymi cechami, które w różnym stopniu mogą wpływać na ich zachowanie, osobowość lub lojalność i wierność w związku. Niektóre znaki zodiaku mają cechy, które nie pozwalają im stworzyć normalnego i szczęśliwego związku. Między nimi a ich partnerami pojawiają się nieporozumienia i niedopowiedzenia, które ostatecznie mogą doprowadzić do rozwodu. Istnieją znaki, które rozwodzą się częściej niż inne. Wynika to z ich wrodzonej beztroski, chęci zmian czy niewierności.

Wróżka Bellatrix podpowiada, które znaki zodiaku mają tendencję do częstych rozstań i z którymi rozwód ma większe szanse urzeczywistnienia. Astrologia nie jest jedyną wytyczną, która wpływa na szczęście w małżeństwie, ale lepiej zawczasu dowiedzieć się, które znaki mają większą skłonność do zdrady lub szaleństwa, żeby nie wpaść w miłosną pułapkę.