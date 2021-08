Te znaki zodiaku najszybciej tyją. Ich nawyki żywieniowe pozostawiają wiele do życzenia. Wróżka Bellatrix podpowiada, jak je zmienić BELLATRIX

Te znaki zodiaku mają tendencję do tycia. Lubią podjadać i jeść na mieście. W galerii sprawdzisz, czy należysz do tej grupy [HOROSKOP ŻYWIENIOWY] Pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Zastanawiasz się, dlaczego po jednym ciastku Twoja waga nagle się zwiększa? Możliwe, że jest to wpisane w Twój znak zodiaku. Na szczęście wszystko da się naprawić, wystarczy tylko przeczytać, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix. Do każdego znaku zodiaku przypisana jest odpowiednia dieta, która może sprawić, że skłonność do tycia znacznie się zmniejszy. O tym przeczytasz w poniższym artykule. Sprawdź horoskop żywieniowy wróżki Bellatrix!