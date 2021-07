Te znaki zodiaku NIE POWINNY być razem. Więcej ich dzieli niż łączy. Między nimi nie pojawi się silna więź! [HOROKOP MIŁOSNY] 24.07.21 BELLATRIX

Horoskop miłosny wskazuje, które znaki zodiaku, łącząc się w pary, będą z trudem pracować nad nawiązaniem silnej relacji. Często z pozoru piękne początki takich znajomości, kończą się wielkimi zawodami i zranieniem. Pewne pary znaków zodiaku więcej dzieli niż łączy, chcą innego życia i patrzą w przyszłość w zupełnie innym kierunku. Trudno w tych relacjach o kompromis. Nie oznacza to jednak, że pary te są skazane od początku na porażkę! Wszystko zależy od tego, ile są w stanie poświęcić, by wypracować silną, zdrową relację. Przejdź do horoskopu miłosnego i sprawdź, które znaki zodiaku nie powinny być razem!