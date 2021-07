Te ZNAKI ZODIAKU wciąż romansują. Kochają intensywnie, ale krótko. Związek z nimi to emocjonalny roller coaster! [HOROSKOP] 2.07 BELLATRIX

Znaki zodiaku, które mają tendencje do romansowania łączy brak potrzeby poczucia stałości. Związek z nimi, mimo że gwarantuje wiele intensywnych przeżyć, trwa zazwyczaj krótko. To ponadto emocjonalny roller coaster! Osoby spod niektórych znaków zodiaku wciąż szukają, eksperymentują, czerpią z życia pełnymi garściami - często nie zwracając uwagi na to, że krzywdzą osoby, które obdarzyły ich zaufaniem. Sprawdź w HOROSKOPIE, które znaki zodiaku bywają niewierne.