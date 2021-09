Teatr KTO rozpoczął działalność w nowej siedzibie. "Od teraz możemy grać regularnie"

Po 44 latach działalności Teatr KTO doczekał się swojej siedziby. Nowoczesna scena i zagospodarowany na potrzeby teatru ogród powstały przy ulicy Zamoyskiego 50 w Krakowie. Działalność w Podgórzu zespół pod dyrekcją Jerzego Zonia zainaugurował spektaklem przygotowanym specjalnie na tę okazję pt. "Teatr Otwarty".

Pokazujemy w tym spektaklu, że tylko wielkie marzenia człowieka mogą doprowadzić do zbudowania czegoś wielkiego, pięknego i oryginalnego. Mam tu na myśli naszą bryłę. Przedstawiamy, jak to powstawało. Przy użyciu różnych elementów pokazujemy, jakim językiem teatru się posługujemy. To język ciała, tekstu prawie tutaj nie ma