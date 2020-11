Tegoroczna zima będzie sroga. Duże opady śniegu oraz kilkutygodniowe mrozy. Sprawdź najnowsze przewidywania meteorologów 4.11.20

Wskaźnik NAO jest niezwykle pomocny w określeniu, jak najprawdopodobniej będzie wyglądać zima. Na tronie pogoda.wp.pl czytamy:

NAO jest wskaźnikiem, który opisuje różnicę wynikającą z sezonowego niżu znad Islandii a wyżem azorskiego. Im różnica między dwoma układami jest większa, tym indeks NAO wzrasta. Tym samym zimą prowadzi to zwykle do ciepłej, wietrznej pogody, a latem do suchszej, ale niekoniecznie gorącej. Gdy indeks NAO spada poniżej zera, wówczas zimą mamy do czynienia zwykle z siarczystym mrozem i obfitymi opadami śniegu przerywanymi na krótko falami dużego ciepła, zaś w okresie letnim odpowiada za upalną, ale burzową aurę.