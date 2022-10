To jedyny taki punkt w Polsce! I znajduje się w Krakowie! Redakcja Kraków

To wyjątkowe miejsce nie tyle w skali stolicy Małopolski, ale całego kraju. W południowej części Krakowa znajduje się punkt, gdzie równoleżnik 50 stopni przecina się z południkiem 20 stopni. Jest to jedyny punkt w Polsce (i jeden z nielicznych w Europie), gdzie pełna dziesiątka równoleżnika przecina się z pełną dziesiątką południka. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.