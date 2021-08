Tokio 2020. Dawid Tomala mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km! Niezwykła historia w Sapporo

Olimpijski chód na 50 km rozegrano w Sapporo, bo w Tokio z powodu upałów byłoby to groźne dla zdrowia. Jednak w miejscowości, którą polscy kibice kojarzą najmocniej ze skokami narciarskimi, też nie było lekko. Gdy niesamowity Tomala, otulony z biało-czerwoną flagą, przekraczał po prawie 4 godzinach morderczego wysiłku linię mety, termometry pokazywały już 30 stopni Celsjusza.

To dlatego start wyznaczono na 5.30 miejscowego czasu, zawodnicy musieli zerwać się z łóżek o 1.30 w nocy. To już był trening dla organizmu, a co dopiero 50 kilometrów marszu przy parnej pogodzie.

Tomala, zawodnik AZS Politechnika Opolska, jednak szedł jak zaprogramowany na sukces. W połowie dystansu wyrwał do przodu, zbudował sporę przewagę i potem samotnie pokonywał kolejne kilometry. Walczył z samym sobą, okładał się lodem, chłodził wodą i pędził do mety. Nikt nie był w stanie go dogonić. Nie pokonały go kryzysy, nie wisiała też nad nim groźba dyskwalifikacji przez sędziów. Po prostu zgarnął to złoto w wielkim stylu, który przypomniał wszystkim wielkie sukcesy Roberta Korzeniowskiego, trzykrotnego mistrza olimpijskiego na tym dystansie (raz wygrał na 20 km).