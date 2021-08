Tokio. Hiroszima, czyli przezroczysty MKOl [KOMENTARZ OLIMPISKI]

Gest został przyjęty dobrze i uznano go za na tyle znaczący, że burmistrz miasta zwrócił się do organizatorów igrzysk z prośbą o symboliczne uhonorowanie ofiar w 76. rocznicę tamtych wydarzeń – bomba „Little Boy” spadła na Hiroszimę 6 sierpnia – podczas odbywającej się w stolicy sportowej imprezie. Chodziło o wezwanie do chwili refleksji, modlitwy w piątek o 8.15 rano, by „spróbować zrozumieć grozę broni jądrowej”. Burmistrz Kazumi Matsui, autor tych słów, jest znanym orędownikiem traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej, nawiasem mówiąc niepodpisanym przez wiele krajów, w tym m.in. przez... Japonię.

Prośba została przekazana do MKOl i została załatwiona odmownie.

Komitet, który chciał oczywiście uniknąć politycznych kontrowersji, w oficjalnym komunikacie wyjaśnił, że podczas ceremonii igrzysk będzie specjalna część poświęcona ofiarom rozmaitych historycznych tragedii (prawdopodobnie chodzi głównie o Fukushimę) i „zapraszamy mieszkańców Hiroszimy do wspólnego dzielenia tych przeżyć i emocji”. Adresaci poczuli się zdradzeni, zarzucając Bachowi w związku z jego wizytą cynizm i koniunkturalizm.

MKOl przez pielęgnowanie swojej neutralności stał się zupełnie przezroczysty. Tu pojawia się dylemat: to wada czy zaleta?