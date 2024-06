Tool gra w Krakowie! Szturm fanów amerykańskiego zespołu na Tauron Arenę. O tym koncercie będzie głośno. Zdjęcia

To jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł.

TOOL powrócił do Tauron Areny Kraków. To trzeci występ tego zespołu w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. I przyciągnął rzeszę fanów. Nasze miasto to jeden z głównych przystanków na europejskiej trasie koncertowej muzyków z Los Angeles. Tool występuje w składzie: Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones i Maynard James Keenan. Na wszystkich europejskich koncertach (poza festiwalami) jako gość specjalny występiuje zespół Night Verses.

Tool - krótka historia zespołu

TOOL powstał w 1990 roku, wydając pięć albumów studyjnych: Undertow (1993), Ænima (1996), Lateralus (2001),10,000 Days (2006) i Fear Inoculum (2019); dwie EP-ki: 72826 (1991) i Opiate (1992) oraz limitowany boxset Salival (2000). Zespół zdobył cztery nagrody GRAMMY Awards®: Best Metal Performance (1998, „Ænima”), Best Metal Performance (2002, „Schism”), Best Recording Package (2007, 10,000 Days) i Best Metal Performance (2020, „7empest”). TOOL tworzą: Danny Carey (perkusja), Justin Chancellor (bas), Adam Jones (gitara) i Maynard James Keenan (wokal).

Pierwszy album Toola ujrzał światło dzienne w 1993 roku i nosił tytuł "Undertow". Promował go singiel "Prisonsex", który opowiadał o molestowaniu seksualnym nieletnich. Większość stacji telewizyjnych odmówiła prezentacji zrealizowanego doń teledysku. Tymczasem muzycy, do których w 1995 roku dołączył basista Justin Chancellor, przykładali ogromną wagę do wizualnej oprawy swej muzyki. Ich specjalnością stały się surrealistyczne wideoklipy, realizowane za pomocą oryginalnej animacji.

Promujący drugi album zespołu "Ænima" singiel "Stinkfist" objawił kolejną obsesję Keenana: perwersyjny seks. Wokalista nie krył nigdy swego upodobania do erotycznych ekscesów i ich odbiciem były niektóre teksty, które pisał dla Toola. Z kolei Dany Carey otwarcie mówił o swej fascynacji okultyzmem. Jego ojciec był masonem i wprowadził syna w arkany tajemnych nauk już za młodu. To sprawiło, że artysta odprawiał przed nagraniami Toola okultystyczne rytuały i projektował partie swych bębnów według nauk najbardziej znanego maga XX wieku - Aleistera Crowleya.

Opus magnum Toola okazał się wydany w 2001 roku album "Lateralus", na którym muzycy połączyli harmonie typowe dla rocka progresywnego z metalowymi riffami i grunge'owym brudem. Płyta stała się bestsellerem na całym świecie. W ramach jej promocji zespół zagrał pierwszy swój koncert w Krakowie - w Hali Wisły. Podczas występu Keenan dokonał wystudiowanego striptizu, rozbierając się powoli w trakcie śpiewania do samych szortów. Koncert stał się legendą - i sprawił, że w Polsce zaroiło się od fanów Toola.

