TOP 10. NAJTAŃSZE działki budowlane na sprzedaż w Małopolsce. Ceny za mkw. zaczynają się już od 12 zł [ZDJĘCIA, CENY]

Tanie działki w województwie małopolskim. Do 100 zł za mkw.

Ceny działek w Małopolsce

Przedział cenowy działek budowlanych na sprzedaż w Małopolsce jest trudny do określenia. Zakup najtańszej działki to koszt poniżej, w kilku przypadkach, 50 zł za mkw. Natomiast najdroższe grunty to najczęściej te położone w turystycznych lokalizacjach, przykładowo średnia cena ofertowa metra kwadratowego działki budowlanej w Zakopanem wynosi ok. 800 zł.