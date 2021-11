TOP 10. W tych liceach w Krakowie uczniom przybywa najwięcej wiedzy. Wskaźniki EWD za lata 2019-2021

FLESZ - Polska gospodarka rośnie. Co z inflacją?

Najnowsze wskaźniki EWD obliczono, biorąc pod uwagę egzamin gimnazjalny i maturę z trzech lat: 2019-2021. EWD obliczane jest na podstawie wyników egzaminów, by stwierdzić, w której szkole młodzież najwięcej się nauczyła. EWD to wskaźnik pokazujący, jak wiedza ucznia zmieniła się między jednym a drugim egzaminem, pozwalający oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury, ocenić pracę kadry pedagogicznej.

Tzw. edukacyjną wartość dodaną wyliczyli eksperci podlegli Ministerstwu Edukacji. Uwzględnione zostały postępy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.

W oparciu o najnowsze wskaźniki EWD przygotowaliśmy ranking krakowskich liceów. Prezentujemy zestawienie dziesięciu najlepszych szkół i szczegółowe ich wyniki.

Zaznaczmy, że specjaliści wyliczają wskaźniki EWD dla każdej ze szkół oddzielnie i bez tworzenia rankingów. Nasze zestawienie to opracowanie tych danych MEN.