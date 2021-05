TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki MAŁOPOLSKA i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI [27.05.2021] (krzyk)

TOP 10 górskich wycieczek. Maj to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE