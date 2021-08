TOP 15 najlepszych atrakcji dla rodzin z dziećmi w Polsce. Zobacz ranking, gdzie warto pojechać [ZDJĘCIA]

NOWE Co na detoks wątroby? 10 polecanych produktów, które wspomogą oczyszczanie organizmu

Niestrawność, uczucie przepełnienia, zgaga, wzdęcia to tylko kilka objawów nadmiernego obciążenia wątroby! Możliwych przyczyn tego stanu jest kilka, a najczęstsze to ciężkostrawna dieta, nadmiar używek czy wszechobecne zanieczyszczenia. Oprócz wytchnienia od nich warto wprowadzić coś jeszcze – to określone produkty, które są znane z działania wspomagającego ten narząd.