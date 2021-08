TOP 5 dziwnych zdarzeń nad Jeziorem Mucharskim. Na liście udany atak lisów na kiełbaski z grilla i nieudany na... urzędników AKTUALIZACJA Bogumił Storch

Przedstawiamy subiektywny ranking najdziwniejszych wydarzeń, które miały do tej pory miejsce nad Jeziorem Mucharskim - najmłodszym zbiornikiem wodnym w Małopolsce. Na liście są m.in. udany atak lisów na kiełbaski z grilla i nieudany rolników na urzędników, zagadka kryminalna oraz wjazd małolata do jeziora mercedesem ojca po sobotniej imprezie. Co jeszcze zdarzyło się w tym miejscu? Sprawdźcie! AKTUALIZACJA Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.