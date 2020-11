Top Model 9. Kiedy oglądać 10. odcinek modowego show? Co się wydarzy? Zapowiedź kolejnego odcinka Top Model 4.11.20

W poprzednim odcinku na uczestników Top Model czekało zadanie w postaci reklamy butów oraz sesji zdjęciowej. Jednak najtrudniejsze zadanie pozostawiono na koniec. Był nim ekstremalny fashion film pod wodą. Dobrani w pary uczestnicy musieli zanurzyć się w wodzie i nagrać film modowy. Niemal wszyscy uczestnicy spanikowali. Ich dokonania na panelu oceniał wyjątkowy gość specjalny – Anna Lewandowska. Program opuściła Karolina.

10. odcinek programu Top Model zostanie wyemitowany już w najbliższą środę - 4 listopada. Widzowie będą mogli zobaczyć go o godzinie 21:30 na stacji TVN.

Uczestnicy powalczą o wyjazd na fashion week. Jak podaje Player.pl:

Pierwsze zadanie będzie polegało na przygotowaniu stylizacji i wykonaniu jak największej ilości dobrych zdjęć do katalogu modowego. Następnie – wspólnie z charakteryzatorami – uczestnicy spróbują stworzyć makijaże, które odzwierciedlą to co jest dla nich ważne, istotne. Tak ucharakteryzowani zapozują do zdjęć, a zwycięzca zadania zostanie twarzą nowej linii wegańskich kosmetyków.